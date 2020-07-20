حكمة الله في تشبيه الرسول بسيدنا إبراهيم في التشهد

أما سيدنا إبراهيم وآله انبياء أما سيدنا محمد وآله ليسوا أنبياء، ومن هنا فإن الأنبياء وآلهم أفضل مكانه عند الله من غيرهم لذا جاء تشبيه سيدنا محمد بنبي الله إبراهيم جاء ليعكس منزلة سيدنا محمد عند الله.
وأضاف خلال فيديو له، ان الجماعة الشيعة قالوا في هذا ان آل البيت أفضل من الأنبياء وهذا غلو في الدين، مشيرا الى آل البيت لهم كل احترام وحب وتقدير ومنزلتهم ساميه جدا الا ان الأنبياء أكثر بكثير.
الحكمة من الصلاة على النبي في التشهد الأخير
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الحكمة من الصلاة على النبى –صلى الله عليه وسلم- فى التشهد الأخير أثناء الصلاة هى لأن الصلاة معناها الدعاء، وأى دعاء يدعيه المسلم يسن له أن يختمه بالصلاة على الحبيب المصطفى، مضيفًا أن الصلاة كلها تعتبر دعاءً لله تعالى ولذلك ينهيها المسلم بالصلاة على رسول الله.
وأوضح «عثمان» خلال فيديو منشور له، أن الصلاة على النبى عندما يختم الإنسان دعاءه تعتبر من موجبات قبول الدعاء عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن التحيات فى الصلاة هى بيان شكر العبد لأداء العبادة.