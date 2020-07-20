حكمة الله في تشبيه الرسول بسيدنا إبراهيم في التشهد

وأضاف خلال فيديو له، ان الجماعة الشيعة قالوا في هذا ان آل البيت أفضل من الأنبياء وهذا غلو في الدين، مشيرا الى آل البيت لهم كل احترام وحب وتقدير ومنزلتهم ساميه جدا الا ان الأنبياء أكثر بكثير.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الحكمة من الصلاة على النبى –صلى الله عليه وسلم- فى التشهد الأخير أثناء الصلاة هى لأن الصلاة معناها الدعاء، وأى دعاء يدعيه المسلم يسن له أن يختمه بالصلاة على الحبيب المصطفى، مضيفًا أن الصلاة كلها تعتبر دعاءً لله تعالى ولذلك ينهيها المسلم بالصلاة على رسول الله.وأوضح «عثمان» خلال فيديو منشور له، أن الصلاة على النبى عندما يختم الإنسان دعاءه تعتبر من موجبات قبول الدعاء عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن التحيات فى الصلاة هى بيان شكر العبد لأداء العبادة.