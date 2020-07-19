تجديد حبس 6 متهمين في واقعة الاعتداء على منة عبدالعزيز.. تأجيل محاكمة محسن السكري في غسل الأموال .. 26 يوليو الحكم على عصابة غششني شكرا .. والتأديبية العليا توقف وكيل معهد أزهري عن العمل لمدة 6 أشهر





تجديد حبس 6 متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة تيك توك منة عبد العزيز 45 يومًا

26 يوليو الحكم على عصابة "غششني شكرا".. 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة

13 أغسطس .. نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية

التأديبية العليا توقف وكيل معهد أزهري عن العمل لمدة ٦ أشهر

استمرار حبس المتهم.. تأجيل محاكمة محسن السكري في غسل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس





قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس 6 متهمين في قضية الاعتداء على فتاة التيك توك منة عبدالعزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات.





كان النائب العام أمر، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها "منة عبد العزيز"- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها





كما حجزت المحكمة الاقتصادية قضية اتهام ٣ طلاب جامعي كونوا عصابة لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمي غششني شكرا للحكم بجلسة الأحد المقبل ٢٦ يوليو.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، حيث تم الاستماع لطلبات ومرافعات الدفاع





وقررت هيئة المفوضين الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لجلسة ١٣ أغسطس المقبل وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتقيم كشف بأسماء كافة الطلاب الوافدين الذين دخلوا دور سبتمبر ٢٠١٨.





وذكرت الدعوى المقامة من أحد أساتذة الجامعة، أن الطالبة وافدة من دولة الكويت للدراسة في مصر، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية





كما قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بإيقاف وكيل معهد فتيات أزهري عن العمل لمدة ستة أشهر بعد ثبوت قيامه بالتعرض لشخص الرسول (صلى الله عليه وسلم).





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود





وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ اغسطس مع استمرار حبس المتهم





وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي احالت القضية الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص.