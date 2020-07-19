أحمد مجاهد يفتح النار على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني

وجه المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، هجوما عنيفا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية.





وقال مجاهد إن هناك مماطلة كبيرة من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، بشأن عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة.





وأضاف عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "كل ما يحدث حاليا مماطلة والتسويف والتعطيل، من جانب اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم".





وتابع: "اللجنة الخماسية كانت مكلفة بمهام محددة، كان لها اختصاصات معينة، وينتهي عملها في 31 يوليو 2020".





وواصل:" كان من المفترض انتهاء وضع لائحة النظام الأساسي خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لم يحدث مطلقا".





وتابع:" من مهام اللجنة الحالية بحسب تكليفات الفيفا، كانت إدارة الشئون اليومية مثل المسابقات الجارية، ومرتبات العاملين وغيرها، وكذلك تعديل لائحة النظام الأساسي والتأكد من مطابقتها للوائح وقواعد الفيفا، مطابقة لوائح الأندية الأعضاء ومطابقتها باللائحة الجديدة، والعمل على لجنة انتخابية لإدارة انتخابات لمجلس جديد".





وأكد مجاهد: "كان من المفترض إقامة جمعية عمومية بحد أقصى إبريل الماضي، وعند مطالبة اللجنة الخماسية كانت هناك مماطلة، واستكمال كأس مصر ليس له علاقة بموضوع الجمعية العمومية".





وأكمل: "هناك حجج "للتسويف والتعطيل"، هناك محاولة من جانبهم للبقاء لأطول فترة ممكنة، أو محاولة لتعطيل حضور المجلس القادم".