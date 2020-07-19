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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 35 22
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 21
السويس 36 22
العريش 31 23
رفح 30 22
راس سدر 37 25
نخل 36 20
نويبع 38 29
طابا 37 28
كاترين 34 20
الطور 33 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 41 26
الأقصر 41 28
أسوان 42 28
إدفو 40 28
أبوسمبل 42 25
الوادي الجديد 41 25
شلاتين 39 28
أبورماد 38 28
حلايب 36 30
راس حدربة 38 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 29
المدينة 47 33
الرياض 46 31
المنامة 42 34
أبوظبي 43 33
الدوحة 41 34
الكويت 49 34
دمشق 42 20
بيروت 30 25
عمان 37 21
القدس 32 21
غزة 31 24
بغداد 48 31
مسقط 34 31
صنعاء 22 15
الخرطوم 35 27
طرابلس 29 22
تونس 32 20
الجزائر 28 22
الرباط 28 20
أنقرة 38 16
إسطنبول 28 20
إسلام آباد 36 24
نيودلهي 33 26
جاكرتا 33 24
بكين 33 22
كوالالمبور 33 24
طوكيو 30 22
أثينا 32 21
روما 31 18
باريس 26 13
مدريد 37 22
برلين 25 13
لندن 21 12
مونتريال 29 18
موسكو 22 15
نيويورك 35 24
واشنطن 38 25
نواكشوط 28 24
أديس أبابا 19 13
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