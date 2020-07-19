لو عايشة في بيت عيلة.. روشتة لحياة سعيدة مع أهل زوجك.. فيديو



قال الدكتور طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية والعلوم السلوكية، إن أهم المشاكل التى تواجه الأزواج تكون فى "بيت العيلة"، لافتا إلى أن أهل الزوج يميلون لسعادة ابنهم.









وأوضح طارق إلياس، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية DMC، أن مبدأ الخصوصية بين الزوجين يضمن عدم التدخل من أهل الزوج والزوجة.











وأضاف طارق إلياس، أن الحل لتجنب شعور غيرة الأم على ابنها فى حالة إقامته ببيت العيلة هو تقوقع الزوجة إلى حد كبير والتقليل إلى حد ما، مع التعامل بتلقائية مع أم زوجها تجنبا للخلافات.









وطالب خبير التنمية البشربة والعلوم السلوكية، الزوجة بالحفاظ على جزء ولو صغير من الخصوصية طالما تعيش فى بيت عيلة، لتجنب أى أزمات مع أهل زوجها.