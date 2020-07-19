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اقتصاد

بتراجع 22% عن العام السابق.. الإسكندرية للحاويات تحقق 1.491 مليار جنيه خلال 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:29 م
اسكندرية لتداول الحاويات
اسكندرية لتداول الحاويات
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علياء فوزى
اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1/7/2019 حتى 30 يونيو 2020.

وأظهرت نتائج الأعمال تراجع الإيرادات بنسبة 13 % لتسجل 2.557 مليار جنيه مقارنة 3.175 مليار جنيه خلال 2019/2018.

وكشفت الشركة اليوم عن تحقيق أرباح 1.491 مليار جنيه خلال 2020/2019 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له بانخفاض 22%.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة بنسبة 6%.

وتم تداول نحو 914,000 حاوية خلال العام المنتهى 30 يونيو 2020 مقارنة 974 ألف حاوية خلال العام المالى 2019/2018 بتراجع 6 %.
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