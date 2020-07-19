بتراجع 22% عن العام السابق.. الإسكندرية للحاويات تحقق 1.491 مليار جنيه خلال 2020

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1/7/2019 حتى 30 يونيو 2020.



وأظهرت نتائج الأعمال تراجع الإيرادات بنسبة 13 % لتسجل 2.557 مليار جنيه مقارنة 3.175 مليار جنيه خلال 2019/2018.



وكشفت الشركة اليوم عن تحقيق أرباح 1.491 مليار جنيه خلال 2020/2019 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له بانخفاض 22%.



وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة بنسبة 6%.



وتم تداول نحو 914,000 حاوية خلال العام المنتهى 30 يونيو 2020 مقارنة 974 ألف حاوية خلال العام المالى 2019/2018 بتراجع 6 %.

