AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

23 يوليو.. نظر تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس في المطرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:11 م
محكمة
محكمة
Advertisements
رامي المهدي
قرر قاضى المعارضات بـ محكمة جنح المطرية، تحديد جلسة نظر حبس المتهم بـ إلقاء زوجته من الطابق الخامس لجلسة ٢٣ يوليو مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات بسبب الخلافات الأسرية.


وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها بسبب سقوطها من الطابق الخامس اصيبت بشلل نتيجة ارتطامها فى الأرض ولا يمكن استجوابها.


واعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلافات الأسرية، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها بعد نقلها الى المستشفى وحجزها والكشف عليها تبين إصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة فتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينة لبيان ايجابية العينة.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلافات زوجية.. انتحار سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث في المطرية

الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الخامس بسبب كورونا: أنا بريء وهي ست نكدية

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

ترشيحاتنا

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة

أخبار الرياضة.. منع ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك.. وكريستيانو رونالدو يوافق على الانضمام إلى نيوكاسل

قبل التوقيع لـ الزمالك .. حمزة المثلوثي يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي

أيمن يونس يفتح النار على أنصاف نجوم تسببوا في الفتنة بين الأهلي والزمالك

القصة الكاملة لاعتزال عبد الرحمن أبو زهرة.. فنانة شهيرة تصفه بالمغرور و"المهن التمثيلية" تتدخل

كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى نيوكاسل

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مترميهوش.. فوائد لن تصدقها لـ بذور البرتقال على الصحة

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

احذر.. 5 أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم