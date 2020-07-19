23 يوليو.. نظر تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس في المطرية

قرر قاضى المعارضات بـ محكمة جنح المطرية ، تحديد جلسة نظر حبس المتهم بـ إلقاء زوجته من الطابق الخامس لجلسة ٢٣ يوليو مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات بسبب الخلافات الأسرية.









وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها بسبب سقوطها من الطابق الخامس اصيبت بشلل نتيجة ارتطامها فى الأرض ولا يمكن استجوابها.









واعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلافات الأسرية، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها بعد نقلها الى المستشفى وحجزها والكشف عليها تبين إصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة فتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينة لبيان ايجابية العينة.





بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.