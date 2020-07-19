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محافظات

«عمليات الثانوية العامة بالغربية»: لا شكاوى من علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:20 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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أحمد على

أعلنت غرفة العمليات والطووارىء المشرفة على سير امتحانات الثانوية العامة بالغربية اليوم عن عدم وجود أى شكاوي من طلاب وطالبات الثانوية عقب أدائهم امتحانات مواد علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل على مستوي 122 لجنة بقري ومراكز المحافظة .

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وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، في بيان، إن غرفة العمليات رصدت تعرض بعض الطلاب لحالات إغماء مفاجئة بسبب ظروف ارتفاع درجة حرارة الجو وتم توفير الرعاية الصحية وعلاج ميدانيًا.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على أهمية تفعيل حالة التأهب والاستعداد القصوى للتأكيد على سلامة الطلاب والطالبات.

وأشار وكيل التعليم إلى تفعيل  خلال تفعيل بوابات الإلكترونية واستخدام الكمامات والماسكات الطبية لتأمين مواطنين.

وكانت لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية شهدت حالة من الفرحة بين صفوف طلاب الأدبي لسهولة امتحان مادة علم النفس بينما أصيب طلاب علمي رياضة وعلوم بحالة من الصدمة لصعوبة أسئلة مادة التفاضل والتكامل والجيولوجيا والبيئة بسبب طوال الأسئلة وصعوبة الإجابة عليها.

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