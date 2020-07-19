أستاذ بالمعهد القومي يكشف كيفية تحديد موعد عيد الأضحى فلكيا بالتعاون مع الإفتاء

قال الدكتور محمد الغريب، الأستاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فيما يخص تحديد موعد عيد الأضحى فلكيا تكون القرارات واحدة في كل مكان بالعالم حتى وأن كان دون تواصل فالحسابات ثابتة يقوم بها الكل.





وأضاف "الغريب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن بداية الشهر قد تختلف من دولة لأخرى لاختلاف مبدأ إعلان الشهر فهناك دول تعلن بناء على رؤيتها للهلال مثل السعودية ودول أخرى مثل مصر تأخذ برؤية الهلال والحسابات الفلكية، بينما في تونس يعود الأمر للحسابات الفلكية فقط.

وأشار إلى أن المعهد يتواصل مع هيئة المساحة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ويتم عمل الحسابات وإجراء الرؤية بعدد من محافظات مصر وفي النهاية يتم إخطار دار الإفتاء لأنها المنوطة بإعلان بداية الشهر.

وأوضح أن الحسابات فلكيًا تعتمد مثل حساب المثلثات ونظريات فيثاغورث من خلال برامج يتم إدخال هذه البيانات بها لتظهر إحداثيات القمر والشمس ومن هنا يمكن تحديد الموعد، وللتأكد من الرؤية الفلكية عن طريق دار الإفتاء يقوم المعهد بإرسال دليل كل عام ولجان للحساب الفلكي بالتعاون مع دار الإفتاء.

وأوضح أن الاختلاف في الدول يعود إلى الجهة التي تلتزم بها سواء فلكيا أو برؤية الهلال فالاختلاف لا يكون فلكيا إنما في الطريقة التي تتبعها الدولة في تحديد بداية الشهر، مشيرًا إلى أن عيد الأضحى تعود مصر إلى السعودية وتلتزم بما تعلنه ليتوافق معها يوم عرفة ولا يحدث بلبلة بينما دول أخرى لا تلتزم برؤية السعودية فيما يخص عيد الأضحى.

وأكد الدكتور محمد الغريب، أن المعهد يتواصل مع دار الإفتاء المصرية والسعودية من أجل تحديد موعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن المعهد دائمًا ما تكون له رؤيته الفلكية الخاصة في جميع أشهر العام الهجري لكن هذا الشهر يتم تحديد موعد عيد الأضحى، وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لارتباط الأمر بمناسك الحج.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن أول يوم يوم عيد الأضحى فلكيا سيوافق يوم 31 يوليو، بينما ، وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة" 30 يوليو الجاري.