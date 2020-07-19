بشهادة المؤسسات الدولية.. برلماني: الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري اثبت بما لا يدع مجالاً للشك على المستوى الدولي قوته وصلابته، خاصة مع احتماله جائحة كورونا رغم أنها أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم.





وأوضح المسعود في بيان، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس السيسي لملف الاقتصاد من توليه الحكم، ساهمت في تطويره وزيادة قوته والقضاء على نقاط الضعف فيه، بجانب دور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس.





وأشار النائب محمد المسعود إلى تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية تساعد في إقرار التنمية المستحقة للمواطنين.





وتابع: "هناك توقعات بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020، في الوقت الذي سوف تواجه غالبية اقتصاديات العالم تراجع بسبب الجائحة وتوقف عملية الإنتاج".