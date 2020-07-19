قائمة المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى تضم 6 أفلام.. تعرف عليها

تستعد دور العرض لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2020، وسط ترقب من جمهور وصناع الأفلام، ومن المتوقع أن يشهد الموسم السينمائي صراعا كبيرا خصوصا بين نجوم شباك التذاكر "كريم عبد العزيز ويسرا".





ومن أبرز الأعمال المنتظر عرضها هذا العام الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز كل من: ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة.





الفيلم الثانى هو "ورقة جمعية" بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، والذى عرض للمرة الأولى فى الدورة الماضية من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط وتحديدًا فى مسابقة نور الشريف.





ومنذ أسابيع انتهت الفنانة هنا الزاهد، والنجم الشاب أحمد حاتم من تصوير فيلم "الغسالة"، والفيلم كوميدي من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج نيو سينشري سينرجى وفيلم أفلام مصر العالمية.





فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد حجز مكانه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث قرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد، على أن يطرح البرومو الرسمى خلال اليومين المقبلين لاستكمال عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات وبدأت دور العرض فى تعليقها على جدرانها، والفيلم بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.





أما فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا، فيدخل العمليات النهائية للمونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في عيد الأضحى 2020. ويشارك يسرا في بطولته "آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبدالمغنى وانجى المقدم" والفيلم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل





وكشفت الممثلة منة فضالي عن موعد عرض أحدث أفلامها "زنزانة 7" الذي تشارك فيه البطولة مع أحمد زاهر ونضال الشافعي. ونشرت منة مجموعة من صورها في الكواليس عبر حسابها بموقع "فيس بوك"