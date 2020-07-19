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مرأة

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:30 م
تشقق القدمين
تشقق القدمين
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نهى هجرس
بصرف النظر عن التعرض الواضح لأشعة الشمس الضارة ، فإن الأقدام تصبح داكنة اللون نتيجة لأهمالها وعدم الأعتناء بها،  وعند الاستحمام نميل غالبًا إلى نسيان فرك أقدامنا، هذا يؤدي إلى أن تصبح قدميك باهتة ومظلمة، كما يزيد الكعب المشقق الناتج عن الرعاية غير الملائمة من الضرر الذي يحدث.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز طرق العناية بالقدمين بشكل سليم.

الليمون والعسل 
عصير الليمون هو مادة مبيضة معروفة للبشرة التي تفتح وتفتيح قدميك، الخصائص المطرية للعسل تحافظ على رطوبة قدميك بينما مركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل لها تأثير تبييض البشرة

ماذا تحتاج 
1 ملعقة كبيرة عسل 
1 ملعقة كبيرة ليمون 

كيف تستعمل 
امزج المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة. 
ضع هذا المعجون على قدميك. 
اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.


الكركم والحليب 
يستخدم الكركم منذ آلاف السنين لمكافحة أمراض الجلد المختلفة، يحتوي الكركم على الكركمين المكون النشط الذي يمنع تكون الميلانين وبالتالي تفتيح بشرتك، ويحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل بشرتك مشرقة ومغذية. 

- ماذا تحتاج 
2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم 
حليب بارد حسب الحاجة 

- كيف تستعمل 
اخلطي مسحوق الكركم مع كمية كافية من الحليب للحصول على عجينة سميكة وناعمة. 
ضع المعجون على قدميك. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه باستخدام الماء الفاتر.

ليمون وسكر 
السكر هو أحد أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة التي تزيل الجلد الميت والميت لتجديد قدميك، يمنحك خلطه بالليمون ، عامل تبييض البشرة ، علاجًا يعمل مثل السحر لتبييض قدميك الداكنتين. 

- ماذا تحتاج 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 

كيف تستعمل 
تناول السكر في وعاء. 
أضف إليه عصير الليمون وقلبه. 
تأكد من أن الخليط الذي تم الحصول عليه خشن في الملمس. 
ضعي الخليط على قدميك وافركي قدميك باستخدام الخليط لبضع دقائق. 
اترك الخليط على قدميك لمدة 10 دقائق أخرى قبل شطفه.
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