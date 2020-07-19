لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

الكركم والحليب

- ماذا تحتاج

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

حليب بارد حسب الحاجة

- كيف تستعمل

اخلطي مسحوق الكركم مع كمية كافية من الحليب للحصول على عجينة سميكة وناعمة.

ضع المعجون على قدميك. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه باستخدام الماء الفاتر.

ليمون وسكر

السكر هو أحد أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة التي تزيل الجلد الميت والميت لتجديد قدميك، يمنحك خلطه بالليمون ، عامل تبييض البشرة ، علاجًا يعمل مثل السحر لتبييض قدميك الداكنتين.





- ماذا تحتاج

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون





كيف تستعمل

تناول السكر في وعاء.

أضف إليه عصير الليمون وقلبه.

تأكد من أن الخليط الذي تم الحصول عليه خشن في الملمس.

ضعي الخليط على قدميك وافركي قدميك باستخدام الخليط لبضع دقائق.