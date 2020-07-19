أهم الأخبار: الرئيس يجتمع بمجلس الدفاع الوطني .. تعيين وزير جديد للإنتاج الحربي .. واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..









ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.









شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي".









كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن آخر المستجدات بشأن الدولة المستضيفة لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية، وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللجنة التنفيذية للكاف أعادت الملف للجنة المسابقات لأنهم يفكرون أن يلعبوا قبل النهائي من مباراتين كى يبعدوا مصر عن استضافة نهائي دوري الأبطال مثلما فعلت المغرب في بطولة كأس الكونفدرالية.







