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الجمعية المصرية للاستثمار: الاقتصاد المصري يتجه بخطى سديدة نحو معدل نمو كبير .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عوض الترساوى، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن ارتفاع وزيادة الصادرات المصرية وسط التجمعات المصرية يعكس قدرة الدولة المصرية على ضخ المنتجات وسط التجمعات الاقليمية الدولية الاقتصادية.


وأضاف الترساوى فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الارتفاع إلى 28 مليار مليار دولار بنسبة زيادة 2.8 عن عام 2018 يعكس اقبال التجمعات الاقتصادية المصرية على المنتجات المصرية مما عمل على زيادة الصادرات المصرية.

وتابع أن الدولة تهتم بجودة المنتج وتشجع الاستثمارات والتبادل التجارى البينى مع الكوميسا، مما عمل على زيادة الصادرات المصرية فى التجمعات الدولية، مشددًا على أن الاقتصاد المصرى يتجه بخطى سديدة نحو معدل نمو كبير ، موضحًا أن كافة انواع الصادرات البينية فى التجمعات الاقتصادية أكدت زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى انه من المتوقع زيادة نسبة الصادرات المصرية فى عام 2020 خاصة وانه هناك 2.4 مليار استثمارات جديدة فى قطاع البترول، مع زيادة ومضاعفةا لاستثمارات الأجنبية فى قطاعى البترول والغاز فى مصر، بالإضافة إلى قدرة وزيادة نسبة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خاصة مع جودة المنتجات المصرية الزراعية.
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