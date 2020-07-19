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أخبار البلد

عاهل الأردن يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:05 م
عاهل الأردن الملك
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني
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محمد وديع
استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل الأردن وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية. 

وتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث استقبله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن. 

كما أجرى الوزير شكري مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

وأضاف حافظ ،أن زيارة الوزير شكري إلى "رام الله" تأتي تعبيرًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.
عاهل الأردن يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية.. صور
عاهل الأردن يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية.. صور
عاهل الأردن يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية.. صور
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