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فن

4 أفلام تحقق إيرادات 34 ألف جنيه في يوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:10 م
بنات ثانوي
بنات ثانوي
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أحمد إبراهيم
تشهد دور السينما حاليا عرض 4 افلام وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بفتح السينمات بنسبة اشغال 25 % وهو القرار الذى دفع المنتجين لاعادة عرض عدد من الافلام التى كانت معروضة من قبل وتحديدا قبل تنفشى فيروس كورونا المستجد. 

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد" ان امس السبت انحصرت المنافسة بين 4 افلام هى الفلوس ولص بغداد وبنات ثانوى وصندوق الدنيا". 

واضاف الدفراوى قائلا : ان الافلام حققت ايرادات بلغت 34 ألفًا و799 جنيها ونتمنى فى الفترة المقبلة ان تشهد السينما نوعا من الانتعاشة بعرض افلام جديدة. 

يذكر ان غرفة صناعة السينما طالبت بزيادة نسبة الاشغال من 25 % الى 50 % حتى يتمكن المنتجين من عرض افلام جديدة. 
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