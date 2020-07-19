يفضل الكثير من قائدي السيارات الاهتمام بالسيارة وتنظيفها بصورة منتظمة من أجل الحفاظ عليها وجعلها تبدو بمظهر جيد ونظيف، وتنتشر الشائعات بين قائدي السيارات حول استخدام المواد المنزلية في العناية بالسيارة مثل القهوة والخل ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .
2-يمكن إزالة بقايا الملصقات في السيارة عن طريق استخدام الخل ولكن في الحقيقة الخل يفيد في حالات محددة قليلة، والأفضل هو استخدام قطعة قماش ناعمة مع مزيل السيليكون، حيث يتميز مزيل السيليكون بعدم الإضرار بالطلاء وفي نفس الوقت يضمن نجاحا بنسبة 100%.
3- استخدام السوائل الكيميائية المنزلية لإزالة الملصقات بالطبع فعل خاطئ، حيث أن هذه السوائل الكيميائية قد تضر بلون السيارة، كما أن بعض سوائل المنزل تحتوي على كميات كبيرة من الكحول، الذي يضر بدوره الأسطح البلاستيكية وطلاء السيارة، وقد تخسر بسببه لون السيارة الأصلي وافضل حل لأزالة الملصقات هو الماء الساخن .
حيل سحرية لتنظيف السيارة من الداخل
1- استخدام مسحوق القهوة في إزالة الرائحة الكريهة من السيارة، وذلك عن طريق وضع كمية من مسحوق القهوة في إناء صغير داخل مقصورة السيارة، ويفضل وضعه بين المقعدين الأماميين، مع العلم بأن حبوب البن يمكن أن تفي هنا بالغرض أيضا.
2-يمكن إزالة بقايا الملصقات في السيارة عن طريق استخدام الخل ولكن في الحقيقة الخل يفيد في حالات محددة قليلة، والأفضل هو استخدام قطعة قماش ناعمة مع مزيل السيليكون، حيث يتميز مزيل السيليكون بعدم الإضرار بالطلاء وفي نفس الوقت يضمن نجاحا بنسبة 100%.
3- استخدام السوائل الكيميائية المنزلية لإزالة الملصقات بالطبع فعل خاطئ، حيث أن هذه السوائل الكيميائية قد تضر بلون السيارة، كما أن بعض سوائل المنزل تحتوي على كميات كبيرة من الكحول، الذي يضر بدوره الأسطح البلاستيكية وطلاء السيارة، وقد تخسر بسببه لون السيارة الأصلي وافضل حل لأزالة الملصقات هو الماء الساخن .