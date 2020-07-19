شاهد .. ناصر محمد مطرب شاب يبدع فى تقليد النجوم

قال الفنان ناصر محمد ، مطرب شاب ، إنه كان يعشق المشاهدة على ليالى التلفزيون وحفلات الغناء ، مضيفا أنه يحب تقليد المطربين منذ زمن طويل .





وأضاف ناصر محمد ، خلال حواره ببرنامج ، " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد 2 " ، أنه درس فى الأوبرا على يد رتيبة الحفنى.





وأشار إلى أنه لم يكمل دراسة بالأوبرا بعد وفاة والدته ، منوها الى انه اكمل غناء عن طريق حصص الموسيقى بالمدرسة والأنشطة المختلفة التابعة لها .





وتابع أنه اعتمد بعد ذلك على تفريغ موهبة فى أنه اعتمد بعد ذلك على تفريغ موهبة فى الغناء والتمثيل وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى .



