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توك شو

شاهد .. ناصر محمد مطرب شاب يبدع فى تقليد النجوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:58 م
ناصر محمد
ناصر محمد
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ريهام فيكتور لطيف
قال الفنان ناصر محمد ، مطرب شاب ، إنه كان يعشق المشاهدة على ليالى التلفزيون وحفلات الغناء ، مضيفا أنه يحب تقليد المطربين منذ زمن طويل .

وأضاف  ناصر محمد ، خلال حواره ببرنامج ، " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد 2 " ، أنه درس فى الأوبرا على يد رتيبة الحفنى.

وأشار إلى أنه لم يكمل دراسة بالأوبرا بعد وفاة والدته ، منوها الى انه اكمل غناء عن طريق حصص الموسيقى بالمدرسة والأنشطة المختلفة التابعة لها .

وتابع أنه اعتمد بعد ذلك على تفريغ موهبة فى الغناء والتمثيل وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى .

وأكد المطرب ، أنه اتخذ خبرة فنية من اصدقائة المطربين الممارسين للمهنة ،لافتا الى انه يحب غناء الحالة التى يعيشها ، ولا يطلق على نفسه لقب مطربة .
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