شاهد .. ناصر محمد مطرب شاب يبدع فى تقليد النجوم

قال الفنان ناصر محمد ، مطرب شاب ، إنه كان يعشق المشاهدة على ليالى التلفزيون وحفلات الغناء ، مضيفا أنه يحب تقليد المطربين منذ زمن طويل .
وأضاف ناصر محمد ، خلال حواره ببرنامج ، " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد 2 " ، أنه درس فى الأوبرا على يد رتيبة الحفنى.
وأشار إلى أنه لم يكمل دراسة بالأوبرا بعد وفاة والدته ، منوها الى انه اكمل غناء عن طريق حصص الموسيقى بالمدرسة والأنشطة المختلفة التابعة لها .
وتابع أنه اعتمد بعد ذلك على تفريغ موهبة فى الغناء والتمثيل وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى .
وأكد المطرب ، أنه اتخذ خبرة فنية من اصدقائة المطربين الممارسين للمهنة ،لافتا الى انه يحب غناء الحالة التى يعيشها ، ولا يطلق على نفسه لقب مطربة .