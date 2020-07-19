قبل 24 ساعة من الحسم .. جمال الحاجي: تونس تمتلك فرص كبيرة لاستضافة مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء





ولفت الى ان رابع الاسباب وهو يتعلق بأزمة الوداد البيضاوي، موضحا أن المشكلة مع نادى الترجي فقط وليس مع تونس والعديد من الفرق التونسية ونظيرتها الأفريقية مثلا مازالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع الفرق المغربية والمصرية.





وأوضح أن خامس الاسباب يتمثل في إعلان العديد من الإعلاميين في المغرب مساعدتهم ودعمهم لتونس في تنظيم المسابقة وأعربوا عن ارتياحهم وهو ما عبرت عنه ايضا بعض الأطراف المصرية.





يذكر ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " سوف يحسم غدا " الإثنين " اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا التى يشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.





وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.





وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي يمتلك 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.





ويأتى على رأس هذه العروض، عرض مصر ، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف من أجل استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون ، وتمتلك مصر فرص كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال فى ظل ثقة الاف الكبيرة فى القدرات المصرية فى الخروج بالمباريات فى أفضل شكل ممكن.

وعن ثالث الاسباب قال الدكتور جمال الحاجي: إن كل الامور اللوجستية ستكون متوفرة وتحت تصرف الكاف وهذا ما وعدت به وزارة الرياضة في تونس بعدما تقدمت بجدية الطلب إلى الكاف.