موجز السوشيال ميديا.. ميدو: الموسم القادم من الدوري الإنجليزي ممتعا.. ورامز أمير لجمهوره: مبسوطين فى الساحل؟!













نشرت الإعلامية رضوي الشربيني ، تغريدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتبت رضوى الشربينى: "فيه موقف هيحصلك بالغلط...هيوريك كل حاجة صح " .













نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".









نشر محمد هانى نجم النادي الأهلي صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".













نشر الفنان رامز امير عدة صور له من داخل الجيم ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".





















نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: