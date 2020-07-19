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أخبار البلد

تتلمذ على يده كثيرون.. وزير الإنتاج الحربي: الفريق العصار مدرسة ومجهوداته ملموسة على أرض الواقع

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:56 م
اللواء محمد أحمد
اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
تقدم اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، على كل الجهد الذي بذله أثناء توليه قيادة الوزارة.  

وقال "مرسى " خلال تصريحاته اليوم إن كل مجهودات الفريق محمد العصار ملموسة على الأرض وهذا سيكون دافعا له ليسير على نفس الخطى والنهج الذي كان يعمل به الفريق العصار.  

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الفريق محمد العصار كان مدرسة تتلمذ على يده أجيال من المهندسين بالقوات المسلحة، وتعلموا منه الإصرار والمتابعة وتطبيق الجودة الكاملة في جميع الأعمال في المنتج والتخطيط والمتابعة والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه. 

وأدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، اليمين القانونية، الأحد، وزيرًا للإنتاج الحربي، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للراحل الفريق فخري محمد العصار، والذي وافته المنية في السادس من يوليو، وتم عمل جنازة عسكرية له.
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