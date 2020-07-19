أخبار التوك شو .. بدأ مرحلة انحسار كورونا ..غدا تنطلق مبادرة حياة كريمة بلا أمية .. تفاصيل شقق متوسطى الدخل

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن قناة «تى آر تى» التركية الموالية لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ارتكبت خطأً فادحًا فى الذكرى الرابعة لتحرك الجيش التركى فى 15 يوليو، حيث استضافت مواطنًا تركيًا وكتبت فى الشريط التعريفى: أحد شهداء 15 يوليو «الشهيد بلال أوزديل دريم»، وهنا تساءل الأتراك كيف يظهر فى بث مباشر بعد 4 سنوات من الموت.





قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحسين خصائص السكان في القرى الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تعمل على أكثر من بعد من أبعاد الفقر وتتضمن البعد الاقتصادي والنقدي والبعد الخاص بقدرات وخصائص السكان التي تشير إلى حرمانهم من كثير من الاحتياجات غير المتعلقة بالماديات.





عاد للحياة بعد دفنه بخمسة أشهر.. شاهد محافظ الشرقية يكشف تفاصيل عودة مدرس لأسرته

كشف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تفاصيل عودة مدرس للحياة مرة أخرى بعد دفنه بخمسة أشهر، لافتًا إلى أنه كان هناك لبس واستلمت الأسرة جثمانا مختلفا عن جثمان شقيقهم وتم دفنه منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن المدرس يعانى من حالة نفسية مرضية واختفى وظهر مؤخرًا.



