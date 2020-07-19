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توك شو

أخبار التوك شو .. بدأ مرحلة انحسار كورونا ..غدا تنطلق مبادرة حياة كريمة بلا أمية .. تفاصيل شقق متوسطى الدخل

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:58 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور لطيف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الأحد ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر في مرحلة انحسار وباء كورونا، ولكن الالتزام هو طوق النجاة لنا في هذه المرحلة، إلى أن ينتج اللقاح، متوقعا أن يكون المصل متوفرا في شهر أكتوبر.


قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن قناة «تى آر تى» التركية الموالية لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ارتكبت خطأً فادحًا فى الذكرى الرابعة لتحرك الجيش التركى فى 15 يوليو، حيث استضافت مواطنًا تركيًا وكتبت فى الشريط التعريفى: أحد شهداء 15 يوليو «الشهيد بلال أوزديل دريم»، وهنا تساءل الأتراك كيف يظهر فى بث مباشر بعد 4 سنوات من الموت. 


قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحسين خصائص السكان في القرى الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تعمل على أكثر من بعد من أبعاد الفقر وتتضمن البعد الاقتصادي والنقدي والبعد الخاص بقدرات وخصائص السكان التي تشير إلى حرمانهم من كثير من الاحتياجات غير المتعلقة بالماديات.


كشف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تفاصيل عودة مدرس للحياة مرة أخرى بعد دفنه بخمسة أشهر، لافتًا إلى أنه كان هناك لبس واستلمت الأسرة جثمانا مختلفا عن جثمان شقيقهم وتم دفنه منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن المدرس يعانى من حالة نفسية مرضية واختفى وظهر مؤخرًا.


قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي بها 3 مشروعات مختلفة وهي "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، وهي مشروعات كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، لافتًا إلى أن دار مصر وجنة هي مشروعات على نظام "الكمبوند" بها حدائق و سور خاص بها.


وجه الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، نصائح للمواطنين للتعامل خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتجنب انتشار فيروس كورونا.


قال نزار السيسي، الكاتب والروائى، إن من قام بدعم أردوغان في سوريا تسبب في تورط الخليفة العثماني المزعوم في ليبيا ، لافتًا إلى أن ما حدث مع صدام حسين بالضبط سيحدث فى أردوغان مع الفارق .


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الفترة الحالية حول معدلاتها الطبيعية، حيث ليس هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أو موجات شديدة الحرارة، مشددًا على أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو مستمرة خلال شهرى يوليو وأغسطس.


استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc اليوم، الأحد 19-7-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 916 جنيهات للجرام.

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