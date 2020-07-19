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رياضة

بجميع الفروع ولجميع الأعمار.. عودة تدريبات أكاديمية النادي الأهلي

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عادت تدريبات أكاديمية النادي الأهلي بجميع الفروع بمختلف الأعمار السنية، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 وحرصت إدارة الأكاديمية على اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية المنصوص عليها في بروتوكول وزارة الصحة والشباب والرياضة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقام عبد المنعم شطة مدير إدارة الأكاديمية بالتواصل مع مديري أفرع الأكاديمية في مختلف المحافظات للتنسيق وتجهيز المشتركين بدنيًا وفنيًا لمتابعة عودة النشاط في أفرع الأكاديمية.

وقال عبد المنعم شطة، إن الأمور تسير بشكل جيد جدًّا مع عودة التدريبات بجميع الفروع في ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي في هذا الشأن.
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