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ثقافة

العرض المسرحى "كأنك تراه" على ساحة الهناجر.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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طارق موسى

 قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تقدم عرض " كأنك تراه " من إنتاج الفرقة وذلك اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ٢٠،٢١ يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، و ذلك في تمام السابعة مساء.

"كأنك تراه " تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني ، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني،  و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.

جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم  عروضه ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام  بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .


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