2500 طالب بهندسة عين شمس يواصلون الامتحانات

تفقد صباح اليوم د. ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، لجان الإمتحانات لطلاب الفرقة النهائية الرابعة يرافقه د.تامر النادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للإطمئنان على سير الامتحانات في اليوم الثاني لإنطلاقها.





وأوضح د. ضياء خليل أن إدارة الكلية تتبع جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، حيث تم تخصيص ثلاثة مداخل للطلاب وتحديد مسار لكل لجنة يسلكه الطالب ومدخل لأعضاء هيئة التدريس لضمان عدم حدوث أي تزاحم خلال دخول أو خروج اللجان.





وتتضمن الإجراءات تقليل التعامل بين الطلاب والمراقب حيث يتم توزيع الأوراق قبل دخول الطلاب اللجان وعند انتهاء مدة الاختبار يضع كل طالب بنفسه ورقة إجابته داخل صندوق شفاف ويتم حجر اوراق الإجابة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامة التعامل مع الاوراق وايضا يتم إحصاء الغياب من خلال البار كود المخصص لكل طالب إلكترونيا لضمان التباعد بين الطالب والمراقب.





وأشار د. تامر النادى ان عدد الطلاب الفرقة النهائية المقرر دخولهم لإجراء الامتحانات هذا العام بكلية الهندسة ٢٥٠٠ طالب من جميع اقسام الكلية و يتم إختبار طلاب قسمين فقط كل يوم وتوزيعهم فى ١٣ لجنة على مسافة تباعد ١٨٠ سم





كما أضاف أنه تم توضيح كافة الإجراءات الإحترازية الواجب على الطلاب اتباعها ومسارات اللجان وكافة التعليمات للطلاب من خلال بث فيديو توضيحى على صفحة الكلية.