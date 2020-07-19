وزير خارجية الأردن: قلقون من التطورات في ليبيا وندعم أي حل ينهي الأزمة.. فيديو

قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، إن مباحثاته اليوم مع نظيره المصرى سامح شكرى، تناولت الاوضاع فى ليبيا حيث ان الازمة الليبية لو تفاقمت ستجعل كل الامور أصعب، مؤكدًا أن الاردن تدعم كل الامور التى تحفظ تماسك ليبيا وتحول دون تحولها لساحة صراعات، وتدعم الوصول إلى تسوية سياسية ومستمرون في التنسيق مع مصر بما يحفظ امن ليبيا وأمن مصر.





وأضاف وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى اليوم، أننا قلقون من تطورات الأزمة في ليبيا وندعم أي حل ينهي الأزمة.





وأشاد وزير خارجية الادرن، با لموقف العقلانى لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.





وشدد على دعم مصر فى جهود حفظ أمنها المائى، معربا عن أمله فى أن تفضى المفاوضات المستمرة حول قضية سد النهضة إلى اتفاق، مضيفا: " أمن مصر المائى هو جزء من الامن الاستراتيجى العربى الذى نتمسك به جميع".