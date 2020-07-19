لون سيارتك يغير درجة الحرارة داخلها .. فيديو

يستخدم مصور الفيديو كاميرا FLIR التي تكشف عن الحرارة وتقيسها بدقة كبيرة، وقام بتوجيهها نحو صف من سيارات تويوتا هايلاندر ذات ألوان مختلفة، ولحسن الحظ، كانت هناك سيارتين باللونين الأبيض والأسود متجاورتين وقد سجلت الكاميرًا فرقًا كبيرًا يقدر بـ 25 درجة مئوية بينهم على غطاء المحرك، حيث كانت درجة حرارة السيارة السوداء 70 درجة مئوية، في حين كانت 45 درجة على البيضاء.





يتحكم لون السيارة ايضا في استهلاك الوقود لان السيارات التي ترتفع حرارتها بسرعة تحتاج لطاقة أكثر لأجل تبريدها، ما يؤدي لإهدار الوقود نظرًا لكونها تستهلك بنزين أكثر لتشغيل التكييف ما يزيد من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .







لذلك يكون من المفيد للغاية الابتعاد عن اختيار السيارات السوداء لمزيد من التوفير والحفاظ على البيئة و السيارات ذات الالوان الفاتحة تريح الراكبين ولا تشعرهم بدرجات الحرارة العالية.

نعلم جميعًا الحقيقة العلمية القائلة بأن الألوان الداكنة تمتص المزيد من الحرارة مقارنة بالألوان الساطعة التي تعكس الحرارة، وقد تلاحظون ذلك بوضوح عند ركوب سيارة بمقاعد جلدية سوداء في فصل الصيف، ولكننا لا نعلم تحديدًا الفروق في الحرارة بين كل لون، وهذا ما يوضحه بدقة الفيديو.