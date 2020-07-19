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أخبار البلد

بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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أمل مجدى
 انتهت بعثة الري المصرية بأوغندا من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الإستراحات التابعة للبعثة بجنجا بأوغندا وذلك بتوجيهات ومتابعة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية.

وقامت البعثة المصرية بأوغندا تحت إشراف وإدارة الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرية بالإنتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا وعددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى الى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة، كما تم نهو إنشاء أسوار جديدة (1200 م × ۳٫۲۰م) واللاند سكيب (٤٠٠٠ م٢) حول (6) استراحات، عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى الى توفير ما يقرب من 750 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة. 

ووفقا لتوجيهات السيد الدكتور عبد العاطي من المقرر  صيانة و تأهيل (6) مباني لإقامة العاملين الأوغنديين و (6) جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه المبانى الملحقة بإستراحات الرى المصرى بجنجا بأوغندا وذلك عن طريق التشغيل الذاتي و كذلك صيانة و تأهيل إستراحة كمبالا و إنشاء السور (۲۲۰م × ۳٫۲۰ م) و  اللاند سكيب حولها.

وناقش الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر الهاتف مع الدكتور عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين، رئيس الرى المصري في أوغندا، جهود البعثة المصرية في أوغندا خلال الفترة الماضية وأشار إلى  متانة علاقات التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال المياه، ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة المياه و البيئة الأوغندية جارى تنفيذ ٥ خزانات حصاد الأمطار باوغندا لتوفير المياه و لخدمة المجتمع الأوغندي.
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
بعثة الري بأوغندا تنهي أعمال صيانة وتطوير 6 استراحات بالتشغيل الذاتي
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