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رياضة

يوفينتوس يقترب من بيع اثنين من نجومه

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يقترب سوق الانتقالات الصيفية من فتح أبوابه بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، وسط أنباء صحفية تفيد بأن نادي يوفنتوس ينوي بيع اثنين من نجومه، بتعليمات من المدير الفني ماوريسيو ساري.

ونادي مدينة تورينو يعيش أيامًا صعبة رغم صدارته جدول ترتيب الكالتشيو، بعد أن فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات، بالهزيمة ضد ميلان، ثم التعادل في مناسبتين أمام كل من أتالانتا وساسولو، على الترتيب، مما يصعب موقف الفريق الذي يلقى انتقادات واسعة من مشجعيه، منذ خسارته لقب كأس إيطاليا أمام نابولي، في المباراة النهائية.
 
وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد، عن أن إدارة السيدة العجوز قررت بيع كل من دوجلاس كوستا، وفيدريكو بيرنارديسكي، الصيف القادم.

وتابعت، ينوي النادي التخلص من خدمات الثنائي، من أجل ضم الصفقات التي يطلبها المدرب الإيطالي المخضرم، إذ يود في استقدام المكسيكي راؤول خيمنيز إلى صفوفه، وسط توقعات بأن الصفقة ستكلف أكثر من 70 مليون يورو.
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