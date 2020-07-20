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اقتصاد

32 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال 20 - 21.. تفاصيل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:01 ص
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والبنية الأساسية، إن الدولة مهتمة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير منظومة الصرف الصحي بشكل أساسي ورفع نسبة التغطية بالقرى.

وأضاف "إسماعيل"، لــــ"صدى البلد"، أن الدولة خصصت نحو 32 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021.

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وتابع نائب الوزير، أن الفترة الحالية تشهد تركيز على حملات التوعية و ترشيد استهلاك المياه، ومنح مساحة أكبر لتحلية مياه البحر.

وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا على صعيد تغطية خدمة الصرف الصحي خلال آخر 5 سنوات، ونستهدف الوصول بنسب التغطية لمعدلات تتجاوز 60% خلال الفترة المقبلة.

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