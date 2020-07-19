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برلمان

موافقة برلمانية على نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أعلن نواب البرلمان موافقتهم خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على طلب إعادة مداولة ثاني تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، حيث يُتيح التعديل الذى تقدم به سمير نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.

وصرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هناك 126 شركة قابضة وتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، بينما باقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيفا: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، وكنا ننفق عليهما أجور ويحققان خسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".

من جانبه أكد سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغرض من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما الهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام فى الشركات، قائلا: "لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير ويتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية".

وشدد المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام على أن حقوق العمال محفوظة فى كل الأحوال، قائلا: "فى كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.

كان مجلس الدولة أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منه أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.

وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الوارد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.
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