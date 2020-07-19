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حوادث

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها في انهيار منزل بسوهاج

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:57 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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خالد رياض
توفيت ربة منزل متأثرة بإصابتها داخل مستشفي سوهاج الجامعي، اثناء محاولة اسعافها من إصابات لحقت بها اثر انهيار منزلها بقرية الرويهب دائرة مركز المنشأة.

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من انتشال ربة منزل و3 أطفال من بين أنقاض منزل مكونًا من 3 طوابق، اثر انهياره بقرية الرويهب دائرة مركز المنشاة.


تم نقل الأم وأبنائها مصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتوفيت الأم أثناء محاولة إسعافها، وتبين أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.


تلقي اللواء حسن محمود، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة المنشاة، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيد بالطوب الأحمر والحوائط الحاملة ملك فاروز محمود دياب.


نتج عن الواقعة إصابة كل من "زينب.د.ا"، وابنائها ياسين هاني فاروز، عامين، ويوسف، 4 سنوات، واسيل 3 سنوات. تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.


 وأخطرت النيابة العامة، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.


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