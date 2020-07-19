باستثمارات 340 مليون جنيه.. تعرف على أهم المشروعات ببرج العرب خلال العام الجارى

قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة ، أن خطة الجهاز للعام المالى الجارى 2020 - 2021 تتضمن استثمارات بقيمة 340 مليون جنيه تقريبا.





أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وصلة المدخل الرئيسي بطول 3.5 كيلو متر. وأوضح بدوى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن مشروعات العام المالى الجديد بــ المدينة تتضمن





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وتابع رئيس الجهاز، أن من بين مشروعات العام المالى الحالى، استكمال المحور المؤدي الي الجامعة المصرية اليابانية والمحور المؤدي الي الإسكان الاجتماعي وكذا اعمال إحلال وتجديد المسطحات الخضراء بالمجاورة 7 حي 1.





وكذا أعمال تنفيذ عنبر الطلمبات داخل محطة رافع مياه بهيج، و أعمال التوسعات لمحطة رفع الصرف الصحى ( ج )، و تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بالاحياء الخامس ، السادس ، الثامن ، الخامس والطرق الرئيسية.





وأوضح بدوى، أنه سيتم استكال أعمال المرافق الداخلية لمنطقة ( المستثمر الصغير ) بالحى السكنى السادس ، وكذا تنفيذ المرافق الداخلية للمحور المركزي الغربي ، و توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى وبالوعات المطر بأماكن متفرقه بمدينة برج العرب الجديدة.



