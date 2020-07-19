AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:35 م
محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، والذى عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري، ونظم معلومات الديوان العام. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، للمتابعة الدورية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين.  


كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي
محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي
محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية لـ التنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذارا

اجتماع موسع بديوان محافظة قنا لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضى

السويس توافق على تقنين أوضاع عدد من طلبات الأراضي الزراعية والمباني

وجه بتيسير الإجراءات.. محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات المباني

محافظ الفيوم يطالب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة.. صور

أول أيام الموجة الـ 16.. إزالة 12 حالة تعديات على أملاك الدولة في بني سويف

ترشيحاتنا

عض رأسه وذراعيه وصدره وساقيه.. نجاة طفل بأعجوبة من فك تمساح قاتل

نقابة المهن الموسيقية ترفض شكوى سارة الطباخ.. وزوجة الشرنوبي ترد

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع .. فيديو

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

AdvertisementS

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

لأول مرة.. مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 بدون تمويهات.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم