محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، والذى عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري، ونظم معلومات الديوان العام.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، للمتابعة الدورية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين.









كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.



