محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، والذى عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري، ونظم معلومات الديوان العام.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، للمتابعة الدورية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.