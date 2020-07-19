AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية يوليو

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:27 م
خبز مدعم
خبز مدعم
Advertisements
محمد صبيح
قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر وذلك تسهيلًا على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية.


كما قرر وزير التموين و التجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).


اقرأ أيضا:


ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون لكل محل اسبوعان واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.


كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحا بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.


وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف عن المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يقرر صرف 261 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز

وزير التموين: بدء الأوكازيون الصيفي 2020 الخميس القادم ولمدة شهر

ترشيحاتنا

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

يوفينتوس يقترب من بيع اثنين من نجومه

بعد العيد .. شاهد التربية التعليم تكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منع ذكر الخطيب في قناة الزمالك.. 4 تصريحات مثيرة للجدل من مرتضى منصور

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم

AdvertisementS

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

لأول مرة.. مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 بدون تمويهات.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم