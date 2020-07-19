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بين الناس

حملات توعية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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رنا اشرف
وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بتطوير خطط العمل فى مجال التوعية لتحقيق الاهداف المرجوه والتى تدور نحو مقومين اساسيين وهما زيادة وعى الجمهور الخارجى من المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل وترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها والاستخدام الامن للصرف الصحى والحفاظ على شبكاتها_ إبراز مجهودات الدوله فى تطوير مياه الشرب والصرف الصحى ودور الشركه القابضه وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة كمنظومه فعاله للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع فى تنقية مياه الشرب ودور الشركه فى توفير مياه نقيه للمواطنين.


وقال أن أنشطة التوعية تشمل استطلاعات رأى مع عملاء الشركة لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمة التى تقدمها الشركه وحثهم على الحفاظ على مياه الشرب - عمل زيارات ميدانيه للمصالح الحكوميه والوحدات المحلية - وعمل زيارات للمدارس والجامعات والمساجد والكنائس ومراكز الثقافه والشباب والرياضة.


 وتابع أن الشركة تنفذ ورش لتعليم اعمال السباكة والصيانة الخفيفة لربات البيوت، وتنفيذ قوافل مائية حيث يتم من خلالها نقل خدمات الشركة بكافة انواعها للمواطنين ( تطهير بيارات الصرف الصحى - أخذ عينات عشوائيه بمعرفة المعمل المركزى بالشركه للتأكد من جودة المياه مما يوطد الثقة بين العميل والشركة).
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