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محافظات

ضبط 11 طن ملح طعام بحملة تموينية في الغربية ..صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:35 م
ضبط 11 طن ملح طعام
ضبط 11 طن ملح طعام بحملة تموينية في الغربية ..صور
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احمد علي
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة مكبرة تحت إشراف عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية وعضوية كل من نشأت نعيم، واحمد أبو حمام مفتشى الرقابة التجارية بالغربية، ومحمد سالمان مسئول الرقابة التجارية بزفتي . 

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قال المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر 8300- 8301 - 8302 - 8303 جنح مركز زفتي مطاحن ملح بدائرة مركز زفتي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاحتفاظ بالفواتير،  وتم التحفظ علي 11 طن و 44 كيلو جرام ملح طعام، وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.

تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة التموينية والتأكد مر جودة السلع الفذائبة حفاظًا علي صحة المواطنين.
ضبط 11 طن ملح طعام بحملة تموينية في الغربية ..صور
ضبط 11 طن ملح طعام بحملة تموينية في الغربية ..صور
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