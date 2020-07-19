نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية..



