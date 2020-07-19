نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية..
الصحة
ذكرت صحيفة نيويورك في دراسة جديدة أن فيروس كورونا لا يمكنه فقط أن يصيب المريض من خلال الرذاذ، ولمس الأشياء التى يمكن أن تنقل الفيروس، ولكنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، كما أنه لا يسلب المريض حاستي الشم والتذوق، بل تشير الدراسة إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الخصوبة عند الذكور.
كما توصلت الدراسة التي نشرت من قبل في مجلة JAMA، وهي مجلة طبية شهرية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، إلى وجود "كوفيد-19" في 15% من عينات السائل المنوي التي تم جمعها.
هناك سبب يجعل ارتفاع ضغط الدم خطيرًا، لما ينتج عنه من تلف جدران الشرايين بمرور الوقت، خاصةً الصغيرة منها مما يؤدي إلى فشل الأعضاء أو تشوهات القلب.
كما ان هناك بعض الأطعمة التى تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهمها...
الفوائد المذهلة التى يقدمها لنا البرتقال لا تعد ولا تحصى، ولكن فائدة البرتقال لا تكمن فيه فقط، فبذور البرتقال تحتوي أيضا على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد على تحسن صحتك بشكل كبير.
ووفقا لما أفاد به موقع "boldsky" نقدم إليكم ابرز فوائد بذور البرتقال على الصحة.
المرأة
تداول رودا السوشيال ميديا، صور جديدة للفنانة أمينة خليل رفقة خطيبها على البحر بإطلالة تبرز جمالها وأناقتها.
وأطلت بها أمينة خليل، بفستان جذاب من الستان، باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة جذابة تكشف عن رشاقتها.