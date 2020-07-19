AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:01 م
أمينة خليل
أمينة خليل
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية.. 

الصحة
ذكرت صحيفة نيويورك في دراسة جديدة أن فيروس كورونا لا يمكنه فقط أن يصيب المريض من خلال الرذاذ، ولمس الأشياء التى يمكن أن تنقل الفيروس، ولكنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، كما أنه لا يسلب المريض حاستي الشم والتذوق، بل تشير الدراسة إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الخصوبة عند الذكور.

كما توصلت الدراسة التي نشرت من قبل في مجلة JAMA، وهي مجلة طبية شهرية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، إلى وجود "كوفيد-19" في 15% من عينات السائل المنوي التي تم جمعها.



هناك سبب يجعل ارتفاع ضغط الدم خطيرًا، لما ينتج عنه من تلف جدران الشرايين بمرور الوقت، خاصةً الصغيرة منها مما يؤدي إلى فشل الأعضاء أو تشوهات القلب.

كما ان هناك بعض الأطعمة التى تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهمها...

الفوائد المذهلة التى يقدمها لنا البرتقال لا تعد ولا تحصى، ولكن فائدة البرتقال لا تكمن فيه فقط، فبذور البرتقال تحتوي أيضا على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد على تحسن صحتك بشكل كبير.

ووفقا لما أفاد به موقع "boldsky" نقدم إليكم ابرز فوائد بذور البرتقال على الصحة.


المرأة

تداول رودا السوشيال ميديا، صور جديدة للفنانة أمينة خليل رفقة خطيبها على البحر بإطلالة تبرز جمالها وأناقتها.

وأطلت بها أمينة خليل، بفستان جذاب من الستان، باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة جذابة تكشف عن رشاقتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

يحمى من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟

من مطبخك.. نوع مهمل من البذور يساعد على خفض الكوليسترول

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

القاتل الصامت.. علاجات طبيعية لإدارة ارتفاع ضغط الدم

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

ترشيحاتنا

في أول مباراة له منذ انتشار كورونا.. الزمالك يتقدم على سموحة بثلاثية نظيفة

احمى نفسك منها.. أسباب الإصابة بالبواسير

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي ميسي.. قائد برشلونة يقترب من جائزة البيشيتشي

أسطورة| ميسي يسجل ويصنع الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

أحمد موسى: هذا الأمر يوضح بداية ملء سد النهضة رغم النفي

16 سبتمبر.. نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة