AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الفلاحين": زيادة 25 ألف طن في صادرات العنب عن الموسم السابق

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:37 م
العنب
العنب
Advertisements
شيماء مجدي
أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة الزائدة عن الحاجة المحلية.


ولفت إلي أن الوزارة ساهمت بشكل كبير في فتح أسواق جديدة أمام المنتحات الزراعيه عن طريق تتبع مراحل الانتاج الزراعي من لحظة الزراعة إلي الانتاج والتعبئة والتصدير  وتطبيق التدابير والإجراءات التي تؤدي إلي جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية. 


وأضاف ابوصدام أن محصول العنب كأحد أهم المحاصيل التصديرية زادت صادراته لتصل إلي 115.810 ألف طن وكانت في نفس الفترة في العام الماضي حوالي 90 ألف طن  بزيادة 25الف طن رغم ارتباك الاسواق العالميه بسبب كورونا مما يؤكد ويبرز الجهود الحكوميه الكبيره في هذا المجال.


وأوضح عبدالرحمن ان الإجراءات المشدده التي اتخذتها الحكومة لالزام المصدرين بالاشتراطات الحجريه والعقوبات الصارمة ضد غير الملتزمين كان لها ابلغ الاثر في زيادة الصادارات الزراعيه المصريه وتهافت الدول علي طلبها.


وقدم الشكر والتقدير لكل العاملين بوزارة الزراعة وخاصة العاملين بالحجر الزراعي "سور مصر العظيم" ضد دخول أو خروج اي منتجات زراعيه غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين عن توجيهات السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي: يشعر بنبض قلوبنا

الفلاحين لـ وزير الزراعة : بياناتكم عن القمح غير دقيقة

نقابة الفلاحين تكشف حقيقة تعرض مصر إلى مجاعة قريبا بسبب كورونا

في 6 سنوات .. الفلاحين : السيسي حقق معجزات في القطاع الزراعي

نتائجه سلبية.. الفلاحين تكشف السر وراء انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

التوسع فى استصلاح الأراضي ..الفلاحين: الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة للمصريين

ترشيحاتنا

سامح شكرى: سنتخذ إجراءات حاسمة لتأمين مصر والحفاظ على الأمن القومى العربى

إخواتي اتحبسوا 9 ساعات بسببي.. شريف عبدالفضيل: رفضت كرتونة فلوس من الزمالك بسبب الأهلي

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

يوفينتوس يقترب من بيع اثنين من نجومه

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

AdvertisementS

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

لأول مرة.. مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 بدون تمويهات.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم