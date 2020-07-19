"الفلاحين": زيادة 25 ألف طن في صادرات العنب عن الموسم السابق

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة الزائدة عن الحاجة المحلية.









ولفت إلي أن الوزارة ساهمت بشكل كبير في فتح أسواق جديدة أمام المنتحات الزراعيه عن طريق تتبع مراحل الانتاج الزراعي من لحظة الزراعة إلي الانتاج والتعبئة والتصدير وتطبيق التدابير والإجراءات التي تؤدي إلي جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية.









وأضاف ابوصدام أن محصول العنب كأحد أهم المحاصيل التصديرية زادت صادراته لتصل إلي 115.810 ألف طن وكانت في نفس الفترة في العام الماضي حوالي 90 ألف طن بزيادة 25الف طن رغم ارتباك الاسواق العالميه بسبب كورونا مما يؤكد ويبرز الجهود الحكوميه الكبيره في هذا المجال.









وأوضح عبدالرحمن ان الإجراءات المشدده التي اتخذتها الحكومة لالزام المصدرين بالاشتراطات الحجريه والعقوبات الصارمة ضد غير الملتزمين كان لها ابلغ الاثر في زيادة الصادارات الزراعيه المصريه وتهافت الدول علي طلبها.







