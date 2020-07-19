برلماني ليبي: الشرق الأوسط يشهد مرحلة جديدة في صعود الإرهاب بسبب أردوغان

أكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد لمغيب، اليوم الأحد، أن الشرق الأوسط يشهد في الوقت الراهن صعود مرحلة جديدة للإرهاب بسبب تدخل رجب طيب أردوغان في ليبيا.









وقال البرلماني الليبي في تصريحات نقلتها صحيفة "المرصد" الليبية: "الجيش الوطني منذ أن أطلق عملية الكرامة في ربيع عام 2014 وهو يقاوم الإرهاب والتطرف نيابة عن العرب والعالم وقد نجح في ذلك إلى حد كبير قبل أن يتدخل النظام التركي لدعم الجماعات الإرهابية بجحافل المرتزقة ومسلحي داعش والقاعدة".









وأضاف: "الإرهاب قوى إقليمية ودولية تسانده وفي مقدمتها أردوغان الحالم بإعادة إرث العثمانيين".









وتابع: "إذا تدخل الأشقاء العرب للقتال معنا فإن دخولهم سوف يكون بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك”،مؤكدًا أن تركيا تدخلت في ليبيا بموجب اتفاقية أمنية غير شرعية مع حكومة الوفاق التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب.









وقال لمغيب إن "سقوط هذه الحكومة بعد سحب الاعتراف العربي والدولي بها سيوفر الكثير علينا وعلى الأشقاء العرب".



