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أخبار البلد

بشرى لـ سكان الإسكندرية.. الحصول على تمويل لـ تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:08 م
مترو الانفاق بالقاهرة
مترو الانفاق بالقاهرة
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حمادة خطاب
أعلن كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد كامل الوزير، بموافقة  مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الاطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر  للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وتابع الوزير: "المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم "، وأكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع التى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتا إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية. 
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