AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: ضبط 13 مخالفة غش وتقصير في امتحانات الثانوية.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:08 م
الأزهر: ضبط 13 مخالفة
الأزهر: ضبط 13 مخالفة غش وتقصير في امتحانات الثانوية
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مر اليوم بكل هدوء وسادت حالة من الإرتياح والطمأنينة بين الطلاب.

وأضاف خليل، في مؤتمر صحفي عبر البث المباشر، أنه بالنسبة لامتحان اللغة الإنجليزية لمعهد العلوم الإسلامية فلابد أن يكون متواجد بكل لجنة أستاذ يقوم فيه بقراءة نص الاستماع بدلا من استماع الطالب به من الإسطوانة وهذا لصالح الطلاب

أما امتحان المحادثة وهو من الامتحانات الشفوية، لطلاب معهد العلوم، فقد ألغيت الامتحانات الشفوية لجميع الطلاب ووزعت الدرجات على أسئلة الامتحان التحريري.

وكشف خليل، عن ضبط حالتين غش ورقي ومثلهما الكتروني، والغاء ندب رئيس لجنة و5 أعضاء من اللجان على مستوى الجمهورية لاخلاهم وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

كما تم الغاء ندب 3 من العمال، وقبول عذر عضوين لظروفهما الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصد 9 حالات غش بين الطلاب وإلغاء ندب 10 من أعضاء لجان الثانوية الأزهرية

الأزهر: عودة العمل بنظام الحضور والانصراف ما عدا مصابي كورونا .. غدا

زيادة في الغش الإلكتروني.. تفاصيل امتحان الأحياء في الثانوية الأزهرية.. فيديو

رئيس المعاهد الأزهرية: ضبط 7 حالات غش.. وإجراءات رادعة للمخالفين

الأزهر : ضبط 11 حالة غش وإلغاء ندب رئيس لجنة و7 اعضاء في امتحانات الثانوية

اعتمدوا على الله لا على المواقع المضللة.. رسالة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية

ترشيحاتنا

بشعر مبلل.. ريم مصطفى تتألق بالأوف شولدر الجذاب

نقابة المهن الموسيقية ترفض شكوى سارة الطباخ.. وزوجة الشرنوبي ترد

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

أحمد حجازي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز وتبخر أحلام الأهلي بشأن ضمه

مراهقة تواجه اتهامات خطيرة بعد سلخها للقطط والحيوانات عبر تطبيق تيك توك

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين