الأزهر: ضبط 13 مخالفة غش وتقصير في امتحانات الثانوية.. فيديو

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مر اليوم بكل هدوء وسادت حالة من الإرتياح والطمأنينة بين الطلاب.





وأضاف خليل، في مؤتمر صحفي عبر البث المباشر، أنه بالنسبة لامتحان اللغة الإنجليزية لمعهد العلوم الإسلامية فلابد أن يكون متواجد بكل لجنة أستاذ يقوم فيه بقراءة نص الاستماع بدلا من استماع الطالب به من الإسطوانة وهذا لصالح الطلاب





أما امتحان المحادثة وهو من الامتحانات الشفوية، لطلاب معهد العلوم، فقد ألغيت الامتحانات الشفوية لجميع الطلاب ووزعت الدرجات على أسئلة الامتحان التحريري.





وكشف خليل، عن ضبط حالتين غش ورقي ومثلهما الكتروني، والغاء ندب رئيس لجنة و5 أعضاء من اللجان على مستوى الجمهورية لاخلاهم وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.





كما تم الغاء ندب 3 من العمال، وقبول عذر عضوين لظروفهما الصحية.