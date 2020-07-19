طنطا يجري المسحة الخامسة غدا بالمعسكر





يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا المسحة الخامسة الخاصة بفيروس كورونا المستجد غدا ، وذلك للاطئمنان علي حالة جميع اللاعبين والإداريين.





حيث سيقوم الفريق بعمل المسحة الخامسة غدا قبل بداية التدريبات في المعسكر المغلق المقام في الإسكندرية إستعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.





يذكر أن طنطا يقيم معسكر مغلق في الإسكندرية ، إستعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز ، الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالفترة الأخيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية