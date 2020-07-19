فاجعة كورونا.. إصابة 85 رضيعا بالفيروس في الولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إصابة 85 رضيعا تبلغ أعمارهم أقل من عام واحد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في مقاطعة واحدة بولاية تكساس.





وبحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية، ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعة نوسيس بولاية تكساس، منذ شهر يوليو، حيث ضرب الفيروس عشرات الأطفال، بينما ينصح المسؤولون المحليون بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.





وقالت مديرة الصحة العامة في المقاطعة الأمريكية "لدينا حاليًا 85 طفلًا تقل أعمارهم عن عام واحد ثبتت إصابتهم جميعا بفيروس كورونا".





وتابعت "هؤلاء الأطفال لم يكملوا عيد ميلادهم الأول حتى الآن.. الرجاء مساعدتنا في وقف انتشار هذا المرض".





ولم تكشف المسؤولة الصحية مزيد من التفاصيل حول أوضاع الأطفال.



