العربية لحقوق الإنسان تنعى المحامى والناشط الحقوقى أمير سالم

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمير سالم، المحامي البارز وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر.

كان الفقيد واحدًا من أبرز الرواد الحقوقيين والمدافعين عن قضايا الحريات، وشارك في قيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأسس مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الراحل من أبرز المحامين الحقوقيين الذين استثمروا بشكل ناجح مسارات التقاضي المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي بات لاحقا يعرف باستراتيجية "التقاضي الاستراتيجي".

ولعب دورًا مهمًا مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بواكير العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في العام ١٩٩٥ في سياق حملة ملاحقة قتلة أسرى الحرب المصريين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧، والحملات من أجل حماية دولية لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدمت المنظمة بالتعازي لأسرته وأصدقائه وزملاؤه من الحقوقيين المصريين والعرب، داعيه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.