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أخبار العالم

بكين تخفض حالة الطوارئ لأزمة كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول حكومي في بلدية بكين، يوم الأحد، إن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءًا من 20 يوليو.

وكانت المدينة أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ومنذ 11 يونيو، سجلت بكين ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

وقال المسؤول إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيا.

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