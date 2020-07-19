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فن

كأنك تراه.. عرض على ساحة الهناجر غدا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تقدم عرض "كأنك تراه " من إنتاج الفرقة غدا الأثنين وبعد غد الثلاثاء ٢٠٢١ يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، وذلك في تمام السابعة مساء.

جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم  عروضه ضمن فعاليات "عودة الروح" التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، والالتزام  بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .

"كأنك تراه " تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني ، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني،  و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.
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