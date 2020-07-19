كأنك تراه.. عرض على ساحة الهناجر غدا

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تقدم عرض "كأنك تراه " من إنتاج الفرقة غدا الأثنين وبعد غد الثلاثاء ٢٠٢١ يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا ، وذلك في تمام السابعة مساء.





جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم عروضه ضمن فعاليات "عودة الروح" التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .



