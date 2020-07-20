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اقتصاد

وفرة المواشي وثبات الأسعار في السعودية قبيل عيد الأضحى المبارك

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
ماشية
ماشية
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قسم الاقتصاد
شهد سوق المواشي في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية قبيل عيد الأضحى المبارك وفرة في الأنعام وثباتًا في الأسعار التي يحددها النوع والحجم .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير بعد جولة ميدانية حركة أسواق المواشي في عرعر التي تحوي أكثر من 100 موقع.

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ويعمل تجار ومربو الماشية في السوق على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية التابعة للجهات ذات العلاقة من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة.

من جانبه اتخذ مسلخ عرعر النموذجي عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التباعد الاجتماعي للزبائن وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
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