مدرب الزمالك يجتمع بـ مصطفى محمد بين شوطي مباراة الفريق مع سموحة

أحرز يوسف أوباما مهاجم الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.





وتمكن أوباما من إحراز الهدف الأول من خلال تمريره من الجبهة اليسري عن طريق أحمد سيد زيزو ليضعها أوباما بسهولة في مرمي الهاني سليمان .





ونجح يوسف أوباما في حرز الهدف الثاني في الدقيقة 19 من خلال استقبال عرضية محمد عبد الشافي براسه لتسكن شباك الهاني سليمان .





وانطلق حازم إمام من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية في الجانب الأيسر بالدقيقة 25، ليتمكن أحمد سيد "زيزو" من حراز الهدف الثالث في شباك سموحة

ووصل أوباما الهدف الرابع في شباك سموحة في الدقيقة 45 من خلال ركلة جزاء ليلحق بها مصطفي محمد بالهدف الخامس في الوقت الضائع من خلال تسديدة قوية لتسكن شباك الهاني سليمان



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع.



