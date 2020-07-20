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اقتصاد

صناعة نقل البضائع في الصين تعود إلى نموها الطبيعي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:01 ص
الصين
الصين
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قسم الاقتصاد
أظهرت صناعة نقل البضائع في الصين نموا أسرع في يونيو مع تعافي الأنشطة التجارية وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية، حسبما أظهرت بيانات الصناعة، ونقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبحسب التقرير بلغ مؤشر خدمات النقل (سي تي اس آي) 153.9 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض 11.5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للأكاديمية الصينية لعلوم النقل.

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وقفز المؤشر الفرعي لنقل البضائع 5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 185.2 نقطة في الشهر الماضي، مع نمو أسرع مقارنة بارتفاع 0.8 بالمئة في مايو، ليحافظ على المستوى نفسه تقريبا من العام الماضي.

وقال تقرير الأكاديمية إنه مع استئناف أنشطة الإنتاج والحياة وسط تراجع تأثير (كوفيد-19)، عاد نمو نقل البضائع في الصين إلى المسار الصحيح.
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